Malatya'da toplu iş sözleşmesi sevinci

Malatya'a Hizmet İş Sendikası ile Büyükşehir iştiraki MOTAŞ şirketi arasında 500 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.MALATYA (İGFA) - İmzalanan toplu iş sözleşmesi sonrasında Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, yönetim kurulu ve temsilcileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Toplu İş sözleşmelerinin deprem dolayısıyla 3 ay ertelenmesine rağmen, Başkan Gürkan’ın toplu iş sözleşmesinin bir an önce yapılmasını istediğini ve sosyal haklarıyla beraber yüzde 80’in üzerinde bir zam yapıldığını dile getiren Başkan Geleri, “Bugün çok mutlu ve sevinçli bir gündeyiz. Bir yıldan bir çalışan arkadaşlarımızın sözleşmeleriyle alakalı yeni bir dönem başlamıştı. Tabii Kahramanmaraş merkezli depremler Malatya’yı ciddi bir şekilde etkileyince kanun gereği bu sözleşmeler 3 ay ileri ertelenmişti. Sayın Başkanımız, ‘arkadaşların toplu sözleşmelerini bir an önce bitirin’ talimatını verince MOTAŞ Genel Müdürlüğümüz, Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, Mali İşler Dairesi Başkanlığımız koordinatörlüğünde yönetim kurulumuz ile beraber arkadaşlarımızın sözleşmelerini güzel bir şekilde yaptık. 500 arkadaşımızı diğer birimlerimizden ayırt etmeden sosyal hakları ile beraber bir zam yapmış oldu. Allah Sayın Başkanımızdan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan razı olsun. Malatya’mız depremlerden ağır yara aldı ama biz hep beraber güçlüyüz ve Sayın Başkanımız bunu bizlere bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

"MALATYA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAKTIR"

Toplu iş sözleşmesinin MOTAŞ’ta çalışan personele hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Gürkan, güçlü bir belediye oldukları vurgusu yaparken, "Depremde var gücüyle çalışan personelimi takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan MOTAŞ’ımız ücretsiz bir şekilde yolcu taşımaya devam ediyor. MEGSAŞ’ımız ücretsiz ekmek dağıtmaya devam ediyor. Yine diğer taraftan da MASKİ ücretsiz su dağıtımı yapıyor. Bütün bu sıkıntılı sürece rağmen, şu anda hiçbir gelirin olmamasına rağmen belediyemiz Türkiye’nin en güçlü belediyesidir. Personelimize ve memurlarımıza da AFAD yardımı verip, çalışma barışı, eşit ücret açısından önemli çalışmamız olmuştur. Toplu sözleşmemizin MOTAŞ’ta çalışan personelimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya, bizim Malatya’mızdır. Malatya kendi küllerinden yeniden doğacaktır ve ayağa kalkacaktır” dedi.