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Malatya'da tamamlanan bağlantı yoluna Başkan Gürkan'dan inceleme

GÜNDEM 24.12.2023, 16:08
Malatya'da tamamlanan bağlantı yoluna Başkan Gürkan'dan inceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak adına yapılan yol çalışmaları kısa sürede tamamlandı.MALATYA (İGFA) - 2019 yılında göreve geldiklerinde Malatya’nın en büyük sorununun trafik sorunu olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde başlattığımız Anayurt Bulvarı’na bağlantılı olan yolu bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Pazartesi itibariyle de bu yolumuz trafiğe açılacak. Malatya’nın ana aksı dediğimiz yolun paralelinde Anayurt Bulvarı ile Sivas Yolu ve Kuzey Kuşak Yolu, Taştepe Yolu ile birleşen yeni bir yol yaptık. Bilindiği üzere yol medeniyettir. Malatya’nın sorunlarından biri de trafik sorunudur. 2019 yılında göreve geldikten sonra Malatya’nın özellikle kuzey kısmında Danişmend Gazi, Alper Tunga bulvarlarının ve Güney Kuşak yollarının açılmasıyla başladık. Şehrin kuzey kısmında bir taraftan Anayurt Bulvarı bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu ve akabinde de Kuzey Çevre Yolunun çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Anayurt Bulvarı bitirildi, Kuzey Kuşak Yolu da en kısa zamanda bitirilerek, bu yolu kullanan vatandaşlarımız Elazığ, Sivas ve Ankara yoluna ulaşabilecekler. Bu çalışmaları yapan mesai arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yolu kullananlara da kazasız belasız seyahat yapmalarını temenni ediyorum. Malatya’nın kenar akslarının bu yollarla dizayn ettikten sonra iç düzenleme, yerinde dönüşüm, depremden zarar gören evlerin yeniden planlı bir şekilde yapılması hem şehrin genel görünümü açısından hem şehirdeki ulaşım açısından hem yeni arterlerin ve yeni yerleşim birimlerinin oluşması açısından önemli rol oynayacaktır. Hakikaten Anayurt Bulvarı şehrin ana aksındaki yolun yüzde 30 yükünü alıyor. İnşallah Kuzey Kuşak Yolu da tamamlandığı zaman Alper Tunga ve Danişmend Gazi Bulvarlarıyla birlikte ana aks rahatlayacak ve bütün akslarda seyahat etme ve ulaşım imkânı kazanılacaktır. Bu anlamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yolumuzun şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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