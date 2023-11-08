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Malatya'da suya yüzde 25 indirim!

GÜNDEM 08.11.2023, 18:32
Malatya'da suya yüzde 25 indirim!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda yaptığı toplantıda oy birliği ile su fiyatlarına yüzde 25 oranında indirim yaptı.MALATYA (İGFA) -  MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları ile suya indirim yapılması noktasında toplandıklarını belirterek, oy birliği ile suya yüzde 25 oranında indirim yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

6 Şubat depremi öncesi hazırlanan programın yüzde 95’ini gerçekleştirdiklerini belirten Müdür Mert, depremden dolayı revize yapmak zorunda kaldıklarını ve İller Bankası ile öz kaynaklarla birlikte depremden hasar alan altyapıyı yeniden inşa etmek için çalışmalar yaptık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

MASKİ’nin çok ciddi yatırımlar yaptığına dikkat çeken Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan Hamidiye Mahallemizde 1000 tonluk depomuz bitmek üzere. Ayrıca Durucasu’yu besleyen 600 tonluk içme suyu depomuz 2 ay önce tamamlandı. Sürür’de 500 tonluk bir depo inşa ediliyor. Yazıhan’da 17 birimi ve nüfusun 3 te 2’sini besleyen Karasu’da MASKİ’nin ciddi bir çalışması var.  Bu çalışmalar tamamlanınca ilçemizin su sorunu ciddi anlamda çözülmüş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, “Doğanşehir İlçemiz depremde çok ciddi bir hasar aldı. 17 kilometrelik isale kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla bu isale hattı yeniden inşa ediliyor. Depremden sonra kanalizasyon çalışmaları devam etti. Hasar alan hatlar yenilendi. Yenilenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “13 ilçeyi ayırt etmeden hizmet ulaştıran MASKİ Genel Müdürü ve ekibine teşekkür ediyorum. Hekimhan merkez ve Güzelyurt’ta yapmış oldukları arıtma tesisleriyle ilçemizi kanalizasyon atıklarından kurtardılar” dedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Pütürge ilçemiz 2020 depreminde de hasar almıştı. 2 depremi de yaşadık. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan her türlü desteği sağladı. 6 Şubat depreminde 160 kilometre sulama kanalımız tahrip olmuştu. Hepsini Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ve MASKİ Genel Müdürümüzün çalışmalarıyla hepsi onarıldı”  ifadelerini kullandı.

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