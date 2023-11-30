Malatya'da su sayaçların için 'don' uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma tehlikesine karşı abonelerini uyardı.MALATYA (İGFA) - Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte, su sayaçlarında ve tesisatlarında oluşabilecek donma riskine karşı abonelere çağrıda bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Korumasız ve açıkta bulunan su saatleri havaların soğumasıyla birlikte donabilir. Abonelerimiz en kısa süre içinde tedbirlerini alsın” dedi.

DONAN SAATE SICAK SU DÖKMEYİN

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Donan sayaç veya borulara sıcak su dökülmemesi gerekir. Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının tamir imkânı olmayıp yenisinin alınması gerekir. Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimiz, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’mizi veya 0 (422) 377 74 44 no'lu telefon numarasından kurumumuzu arayarak yardım alabilirler” diye konuştu.