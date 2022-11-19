Malatya'da şehir mezarlığına fidan dikildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Şehir Mezarlığında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan çam ağaçları toprakla buluşturuldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz’ projesi kapsamında şehir mezarlığında çam ağaçları dikildi. Hayırsever vatandaşların bağışladığı çam ağaçları, Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezi üyeleri tarafından mezarlık alanında toprakla buluştu.

Gençlik merkezi üyeleriyle birlikte çam ağaçlarının dikimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, “ Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak hayırsever vatandaşlarımız tarafından mezarlığımıza bağışlanan çam ağaçlarını şehir mezarlığımızda bulunan sahipli sahipsiz mezarlarımıza dikiyoruz. Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzle birlikte ağaçlarımızı dikiyoruz. Genç kardeşlerimizle birlikte çalışmamızı yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, “ Gençlik merkezi üyelerimizle birlikte iki sene önce başlatmış olduğumuz ‘Manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz’ projemiz kapsamında mezarlık alanlarımızda temizleme çalışmalarında bulunduk. Yine mezarlık alanımızda hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan fidanları toprakla buluşturuyoruz. Çalışmalarımızda bizlere önderlik eden ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz projesinde yanımızda olan gençlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.