Malatya'da örnek davranış... MASKİ personeli kütüphane yaptırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri örnek bir davranışa imza attılar. Battalgazi İlçesi Barbaros İlk/Orta Okulu’nda öğrencilerin kullanabileceği bir kütüphanenin bulunmadığını öğrenen MASKİ personelleri el ele vererek aralarında topladıkları para ile kütüphane yaptırdılar.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Rıza Ekmekyapar, Barbaros İlk/Orta Okulu Müdürü Ümit Dönmez, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve MASKİ çalışanlarının katılımı ile yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Toplanan yaklaşık 80 bin TL ile kitaplar, masa, sandalye, raflar ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çeşitli materyaller temin edildi.

Okullarına kazandırdıkları kütüphaneden dolayı MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve MASKİ personellerine teşekkür eden Barbaros İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Dönmez, “Kütüphanenin hakkını verecek öğrenciler yetiştireceğiz. Vatana millete hayırlı olacak, büyüklerine saygılı çocuklar yetiştireceğiz” dedi.

Kütüphaneye Bin 700 adet kitap alındığını ifade eden Mert, çocuklarda su tasarrufu bilincini oluşturmak için okullarda eğitimler verdiklerine dikkati çekerken, "Barbaros İlk/Orta Okulu’nda açmış olduğumuz bu kütüphanede MASKİ’mizin tüm personellerinin katkısı var. Durum böyle olunca bu kütüphanenin anlamı bizim için daha büyük. Artık kütüphanenin ne eksiği olursa her zaman destek olacağız. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.