Malatya'da okul kantinleri denetleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okullarda kantin, kafeterya ve büfeleri denetliyor.MALATYA (İGFA) -2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte, denetimlerine başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerine belirli aralıklarla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Malatya genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmeler denetleniyor.

Yapılan denetimler sırasında; hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gazlı ve şekerli içeceklerin satışı, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri kontrol ediliyor.

Ekiplerin, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı yiyecekler tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.