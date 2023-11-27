Malatya'da MATİM'de tadilatlar tamamlandı, dükkanlar teslim edildi

6 Şubat tarihinde yaşanan ve Malatya’da büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrasında MATİM İş Merkezinde tadilat çalışmaları başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını tamamladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında hasar alan MATİM İş Merkezindeki tadilat çalışmalarını tamamlanmasının akabinde Telefoncu ve Elektronikçi esnaflara düzenlenen törenle dükkânları teslim etti.

MATİM İş Merkezinde gerçekleştirilen programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Malatya MHP İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı ve MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın, Malatya Cep Telefoncular Dernek Başkanı Alpay Sezen, Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, STK temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esnafın evine ekmek götürmesi noktasında kendilerine yol gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Cep Telefoncular Dernek Başkanı Alpay Sezen, “Bu süreçte bize destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Milletvekillerimize ve İbrahim abimize çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük kaosta önemli olan şehirlerin binaların yapılması değil insanların birbirine merhamet etmesi, yakın durması ve yardım etmesi daha önemli olacaktır. Binaların yapımı belli bir süreç alabilir.Bu süreçte birbirimizi ezmeden, üzmeden, incitmeden birbirimize destek olmalıyız. Esnafın evine ekmek götürmesi için bizlere yol gösteren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a tekrar teşekkür ediyorum. 6 Şubat tarihinde ışıkları sönen şehrimizin ayağa kalkması için çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyorum Malatya şehrine göstermiş olduğu ilgi alaka ve yakınlıktan dolayı” şeklinde konuştu.

Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, “Büyük bir deprem yaşadık bu deprem sürecinde bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

MATİM İş Merkezi’nin yeni yüzüyle yaklaşık 250 esnafa açıldığını ifade eden Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı ve MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın, “Geçirdiğimiz deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize, canlarımıza, Cenabı Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Depremden etkilenen yaklaşık 250 esnafımıza çatı olacak Selahattin Başkanımızın önderliğinde, liderliğinde ve bu çatının tüm giderlerini, masraflarını, yepyeni yüzüyle hizmetimize açan Büyükşehir Belediye’sine çok teşekkür ediyorum. Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı olarak mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Arınlı Mahallemiz, Pütürge’nin en kırsal Mahallelerinden biridir. Hizmetler iltifata tabidir. Başkanım hizmet ediyor. Ülkeye hizmet ediyor.1980’li yıllarda rahmetli Turgut Özal döneminde yollarımız, elektriğimiz, suyumuz gelmişti. Ancak inanın o günden bu güne ne altyapı, ne üst yapı hiçbiri yoktu. Selahattin Başkanımla birlikte asfaltla, altyapıyla, üstyapıyla buluştuk. Selahattin Başkanımıza ve yol arkadaşlarına hepinizin huzurunda gönülden teşekkür ediyoruz. Bu çatı altında 250 esnafımız ekmeğinin peşinde koşacak. Bunu, Selahattin Başkana borçluyuz” diye konuştu.

MATİM İş Merkezi’nin atıl durumdan, işlevsel hale geldiğini belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle hassaten bu işin başından beri en yakın şahitlerinden biriyim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. MATİM İş Merkezi’ne gelmemizin 4.yılındayız. İlçe Başkanlığımızı taşıdığımızda Malatya’nın en gözde yeri MATİM İş Merkezi atıl durumdaydı. İşlevsel halde değildi. 6 Şubat depremleri bize birçok şeyi gösterdi ki bu atıl durumda olan, kullanılması gereken yerlerin bir an önce ticarete kazandırılması için birtakım işlerin yapılması lazımdı. Dönemin Valisi Hulusi Şahin’in ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla burası işlevsel bir hale geldi. Burada 250’ye yakın elektronik işlerle uğraşan değerli esnafımıza da inşallah bir can suyu olacak. Değerli Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. El birliğiyle depremin yaralarını sarma gayreti ve çabası içindeler. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, MATİM İş Merkezi’ni yeniden canlandıran ve sorunlar karşısında elini taşın altına koyan kişinin Başkan Gürkan olduğunu vurgulayarak Başkan Gürkan’ı her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Malatya’nın el birliğiyle ayağa kaldırılması için devlet-millet işbirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “6 Şubat Tarihinde vuku bulan depremle birlikte vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması azim ve kararlılığında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak binlerce kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Malatya ziyaretlerinde Ankara, İstanbul, İzmir ağlamadan hizmetler nasıl yapılıyor gelin Malatya’da görün, dediğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız; bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir taraftan altyapı ve üstyapı hizmetleri yapılırken bir yandan da Malatya’nın yıllardır söylenen ve bir türlü yapılamayan hizmetlerin hepsi yapıldı. Esnaflarımız için kalıcı olacakları ve rahat bir şekilde çalışacakları ortamı sunma gayreti içerisindeyiz. Gerekli görüşmeleri yapıp bu iş merkezindeki dükkânları esnaflarımıza tahsis ediyoruz” diye konuştu.