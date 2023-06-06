Malatya'da kurbanlık tedbir istişaresi

Her yıl Kurban Bayramı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak tedbirler kapsamında düzenlenen istişare toplantılarından, 2023 yılı Kurban Bayramı İstişare Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Vatandaşların huzur içerisinde bayramı idrak etmeleri için Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince önceden alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, 2023 yılı kurban hizmetleri için yapılması gereken görevler ve işlemlerden dolayı bir araya geldiklerini belirterek, yaklaşan bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi, MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Esenlik ve diğer birimlerimizle birlikte ortak bir toplantı yaparak, hazırlıkları başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmeleri ve kurbanlarını hijyenik ve temiz bir ortamda kesebilmeleri için ilgili birimlerle organizeli bir şekilde üzerimize düşen görevleri paylaştıklarını ifade eden Acar, "Malatya’mızda huzurlu bir bayram yaşayacağız. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyor, kurbanlarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya katılan ilgili birim temsilcileri de alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.