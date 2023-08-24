Malatya'da korkutan deprem!

Malatya Yeşilyurt'ta sabah saatlerinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem ardından ekiplerin başlattığı saha tarama çalışmaları sürüyor.MALATYA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 8.35'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkez üssü olduğu kaydedilen 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Malatya'nın yanı sıra çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

AFAD, an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1694591505321623863