Malatya'da Kayısı Festivali sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali bütün hızıyla devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Mişmiş Park Fuar Merkezi konser alanında mahalli sanatçıların sahne alması ile başlayan ve Malatyalıların gönüllerince eğlendiği konser programlarında Haluk Levent’in sahne almasıyla eğlence ve coşku doruk noktaya ulaştı.

Telefon ışıklarını ve kameralarını açarak ünlü sanatçıya eşlik eden Malatyalı müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadılar. Ünlü Sanatçı Haluk Levent’e sahnede Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çiçek, Kayısı ve Arslan figürlü heykeli taktim ettiler.

Hediye taktimi sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Güneşin altın yumurtasını siz değerli hemşerilerim adına Haluk Levent’e hediye ediyorum. Haluk Levent gönüllere taht kurmuş bir sanatçıdır. Yardımlarıyla da tanıdığımız Haluk Levent her yıl Hayır Çarşımıza 6 bin koli yardım temin etmektedir. Sizlerin huzurunda kendilerini canı gönülden kutluyorum. Dar-ül Rifat’a hoş geldiniz diyorum. Hemşerilerime iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki varsınız, var olasınız” dedi.

Malatya’da muhteşem bir görüntüyle karşılaştığını belirten Haluk Levent, 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin organizasyonundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Vali Hulusi Şahin’e teşekkür etti.