Malatya'da karla mücadele sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meteorolojik verileri de dikkate alarak ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Malatya’nın yüksek kesimlerinden olan Yeşilyurt İlçesi Porga Bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, vatandaşların zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

"Merkezde ise şu an için herhangi bir don olayı yok ancak ekiplerimiz gerekli tuzlama çalışmaları için tedbirleri alıyorlar" diyen Okyay, "112 çağrı merkeziyle birlikte AYKOME çağrı merkezimize gelen çağrılarda ekiplerimiz önlemlerini alacak şekilde hazır bulunmaktalar. Kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın bizleri bilgilendirmeleriyle birlikte ekiplerimiz tarafından müdahale edilecek. Kar yağışının memleketimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum “ ifadelerini kullandı.

Porga Bölgesinde kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir de, kar temizliği ve arkasından oluşabilecek buzlanmaya karşı olan bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Ekipler, Malatya genelinde bugün itibariyle 130 mahallede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.