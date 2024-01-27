Malatya'da karla mücadele devam ediyor

Malatya genelinde etkili olan kar, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘de ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda kapanan yolların biran önce açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun gayret gösteriyor. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yolların tekrar kapanmaması için ekipler bu bölgelerde çalışmalarını tekrarlamak zorunda kalıyor.

Gün içerisinde kapanan birçok mahallenin yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 129 mahalle yolunun biran önce ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Akçadağ İlçesin de 7, Arguvan İlçesinde 3, Battalgazi İlçesin de 13, Darende İlçesin de 20, Doğanşehir İlçesin de 10, Doğanyol İlçesinde 2, Hekimhan İlçesin de 20, Kale İlçesinde 7, Kuluncak İlçesinde 10, Pütürge İlçesin de 22, Yazıhan İlçesin de 7, Yeşilyurt İlçesin de 8 mahalle yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde de çeşitli önlemler alan Büyükşehir Belediyesi gece kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıyor. Gün içerisinde de kar küreme, kaldırım temizleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, hastane yolları başta olmak üzere kent merkezinin yüksek noktaları olan Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde ulaşımın aksamaması için ekstra çalışmalar yaptılar.

Acil çağrılara karşı zamanla yarışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri hiçbir çağrıyı aksatmaksızın giderek vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Yolda mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını da kurtaran ekipler, 24 saati teyakkuzda geçiriyor. Karla mücadele çalışmalarına ilçe belediyeleri, MASKİ, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri de destek veriyor.