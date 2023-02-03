Malatya'da kar mesaisine devam

Malatya merkez ve ilçelerde kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde meteorolojik verileri de dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte kapalı olan 72 mahalle yolunda yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle kırsal mahallelerde tipi nedeniyle açılan yolların tekrarkapanması nedeniyle bu bölgelerde yol açma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bugün itibariyle Akçadağ’da 6, Arapgirde 8, Battalgazi’de 3, Darende’de 13, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 8, Kale’de 2, Kuluncak’ta 5, Pütürge’de 11, Yazıhan’da 10, Yeşilyurt’ta 2 olmak üzere toplam 72 noktada yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Kar yağışıyla birlikte özellikle hastalara sağlık ekiplerinin ulaşması için gelen çağrılar üzerine yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da araçlarıyla kar yağışı sonrasında yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.