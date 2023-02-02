Malatya'da kar 530 mahallenin yolunu kapattı!

Malatya'da dün gece başlayan yoğun kar yağışından dolayı il genelinde 530 mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 500 araç ve 1300 personelle yolların biran önce açılması için çalışmalarına başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gece yarısı Malatya merkezde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı 530 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya genelinde 500 araç ve 1300 personelle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, AYKOME Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; Akçadağ’da 72, Arapgir’de42, Arguvan’da 45, Battalgazi’de 39, Darende’de 51, Doğanşehir’de 36, Doğanyol’da 14, Hekimhan’da 54, Kale’de 22, Kuluncak’ta 23, Pütürge’de 64, Yazıhan’da 31, Yeşilyurt’ta 37 olmak üzere yolu kapanan 530 noktada, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen karla mücadele çalışmalarında, 3 kar savurma makinesi, 10 dozer, 28 greyder, 18 yükleyici, 13 Beko Loder (Traktör Kepçe) ve 23 servis aracının görev yaptığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, özellikle merkezde kaldırım ve yol açma çalışmaları sırasında sürücülerin araçlarını yanlış ve çalışmaları etkileyecek şekilde park etmemeleri istendi.