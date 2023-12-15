Malatya'da İkizce TOKİ ile ilgili altyapı iddialarına yanıt

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı İkizce Mahallesi’nde inşası devam eden kalıcı konutların altyapısı ile ilgili sorun olduğuna dair çıkan haberlere yanıt verdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir iştiraklerinden MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; kalıcı deprem konutlarının teslim tarihine kadar altyapı ile ilgili tüm çalışmaların tamamlanacağı duyuruldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bazı basın-yayın ve sosyal medya kanallarında Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı İkizce Mahallesi’nde yapılan kalıcı konutların altyapısı ile ilgili aksaklıkların olduğu yönünde bir takım paylaşımlar yapılmaktadır.

Yeşilyurt bölgesinde imara açılan yerlerde (Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesi de göz önüne alınarak) 35 yıllık projeksiyona göre 150 bin nüfus yoğunluğu hesap edilerek büyük ölçekli ve küçük ölçekli altyapı ve üstyapı çalışmaları projelendirilmiş olup, yapılan planlama doğrultusunda;

1. Büyük ölçekli (MAKRO) planlama doğrultusunda söz konusu bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Malatya İli ana isale hattında Q 800’lük çelik boru ile 14 km. içme suyu hattı ve 5 bin tonluk depo planlaması ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma çalışmalara başlamıştır.

2. Bununla birlikte Küçük ölçekli planlama (MİKRO) doğrultusunda içme suyu temininde olası gecikmeler göz önüne alınarak iki adet Derinkuyu sondajı açılmıştır. Yapılan analizler neticesinde yeterli miktarda ve kalitede içme suyu temini yapılmıştır.

3. Toplu konutlarının kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla MAKRO anlamda 1200’lük çapta 26 km uzunluğunda kolektör hattı ve 150 bin kişinin ihtiyacını karşılayacakileri biyolojik arıtma tesisi planlanmıştır. Yapılan planlama çerçevesinde birinci etap kolektör hattı yapım işinin ihalesi yapılmış olup, çalışmalar başlatılmıştır.

4. Kanalizasyon altyapısı için de; yine olası gecikmeler öngörülerek mikro anlamda paket arıtma tesisi yapımına başlanılmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımız TOKİ konutlarına geçtiği zaman sorun yaşamaması için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.

TOKİ Deprem Konutlarının teslim tarihi itibari ile vatandaşlarımız evlerine yerleştiğinde hiçbir alt ve üstyapı ile ilgili bir sorunla karşılaşmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”