Malatya'da hikaye yarışması sonuçlandı

25. Kayısı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Bir Umut Öyküsünde Tatlı Telaş’ hikâye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen törenle taktim edildi.MALATYA (İGFA) - Hikâye yarışması ödül töreni öncesinde Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birer selamlama konuşması yaptılar.

Malatya’nın Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Allah’ına kurban Malatya, cana cansın Malatya. Seçkin insanların yaşadığı diyar Malatya. Himmetli zatların yaşadığı diyar Malatya. Malatya’nın kayısısı nasıl dünyada bir numara ise Malatya insanı da dünyada bir numaradır. Bir numara olduğunu Kortej yürüyüşünde nasıl gösterdi. Malatya dedi ki Malatya tek yürek mazisine layık istikbale yürüyor. Malatya Türkiye’ye örnek bir fotoğraf sergiledi. Her görüşten her düşünceden her inançtaki insanlar aynı havayı teneffüs ederek aynı amaç için yürümesi çok önemlidir. Bu tabloyu sizler oluşturuyorsunuz. Bu fotoğrafı sizler çektiniz. Malatyalı hemşerilerime minnet ve şükranlarımı iletmek istiyorum. İyi ki varsınız. Malatya dün medeniyet destanları, ilim irfan destanları ve kahramanlık destanlarını nasıl yazdıysa bugünde sevgi destanlarını Malatya yazıyor” dedi.

Kayısı Festivalinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin ise yaptığı konuşmada, “Kıymetli Malatyalı kardeşlerim çok güzel bir festival devam ediyor. Hazırlık yaptık, yorulduk ama önemli olan sizlerin katkısıydı, sizlerin varlığınızdı. Sizler varlığınızla birlikte bu festivali Türkiye’nin bir numaralı festivali yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından, Vali Hulusi Şahin Yarışmada birinci olan Sıddık Ahmet Yaşar’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ikinci olan Seyfettin Perihan’a ve üçüncü olan Nurseza Baltacı’nın ödülünü ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi Dr. Atilla Şahin taktim etti.