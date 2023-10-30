Malatya'da duygu sömürüsüne geçit yok!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince müşterek olarak kurulan Mobil Huzur ve Denetim Ekibi;toplumun yardımseverlik duygularını sömürerek, insanlardan para ve yiyecek istemeyi alışkanlık haline getiren, kolay ve haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - 2023 yılında Malatya’da 6.734 adet denetim gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, 4.275 adet dilencilik faaliyeti engellendiklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, “Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, kavşak, meydan ve bulvarlarda tespit edilen dilencilere yönelik denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek, dilencilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereği idari para cezası verilerek, dilencilikten elde etmiş oldukları gelirin mülkiyeti ise Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirilmektedir.

Mobil Huzur ve Denetim ekibi olarak 2023 yılında 6.734 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, 4.275 adet dilencilik faaliyeti engellenmiştir. Dilencilik yaptığı tespit edilen 198kişiye müdahale edilmiş ve 58.426lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca dilencilerin üzerinden çıkan 3.485lira paraya ilgili mevzuat hükümlerince el konulmuştur.

DENETİMLERE ARA VERİLMEYECEK

Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlere ara verilmeden devam edilecek olup, yılsonuna kadar dilencilik faaliyetlerini minimum seviyeye çekmek için ekiplerimiz üstüne düşen görevi yerine getireceklerdir.

Vatandaşlarımızdan da duygu sömürüsü yapan dilencilere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz.” dedi.