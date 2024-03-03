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Malatya'da 'Devlet Teşvik'leri tanıtıldı
GÜNDEM 03.03.2024, 12:14
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.MALATYA (İGFA) - “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” Malatya’da düzenlendi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.
Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe katılımcılar ilgi gösterdi. Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.
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