Malatya'da Cumhuriyet doyasıya kutlandı

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda ‘Geçiş Töreni’ yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk olarak Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve protokolden birçok isim tebrik kabulü gerçekleştirdi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Geçiş Töreni’nde Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan halkı selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından başladı. Törende, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Programda Vali Hulusi Şahin, bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Şahin’in konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler ve türküler seslendirildi. Ayrıca halk oyunları ekibi tarafından da gösteriler düzenlendi. Kutlama programında 2. Ordu Bando Takımı’nın eşliğinde ‘Geçiş Töreni’ düzenlendi. Yapılan geçiş törenini vatandaşlar coşkuyla takip etti.

Askeri Birliklerin ve polislerin eşliğinde geçiş töreninde gazilerde halkı ve protokolü selamladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de geçiş töreninde yerini alırken, öğrenciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de geçiş törenine katıldı.

29 Ekim Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü kutlamaları programına katılan vatandaşlara, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 99’uncu yıl hatırası olarak hazırlanan Cumhuriyetin ilan belgesi dağıtıldı.