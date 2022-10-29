Malatya'da Cumhuriyet coşkusu

Malatya'da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde Malatya'nın Kernek Meydanında toplanan protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde kortej yürüyüşü ve fener alayı yapıldı. Kernek Meydanında başlayan etkinliklerde kortej yürüyüşüne Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve 2. Ordu Bando Takımı marşlarla eşlik ettik.

Kernek Meydanı Kanalboyu güzergâhını takip eden binlerce vatandaş coşkuyla yeni açılan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisini izleyen grup daha sonrasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na yürüdü. Meydanda toplanan binlerce Malatyalı, Mehteran Takımı ve 2. Ordu Bando Takımının hazırladığı konseri dinledi. Vatandaşlar, söylenen marşlara eşlik etti ve Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümü etkinliklerini coşkulu bir şekilde kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kortej ve fener alayına katılan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Gürkan, etkinliğe katılan çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.