Malatya'da çiftçilere dağıtılan tohumlar hasatta

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarla Günü’nde çiftçilerle bir araya gelerek Şubat ayında dağıtılan arpa ve buğday tohumlarının hasat etkinliğine katıldı.MALATYA (İGFA) - ‘Malatya İlinde Yazlık Ekilişi ile Arpa ve Buğday Üretimi Artıyor Projesi’ ile Malatya’da boş, atıl ve nadastan dolayı ekim yapılamayan 16.000 dekar arazi tohumla buluştu.

Bu alanın 11 bin dekarına buğday, 5 bin dekarında ise arpa ekimi gerçekleştirildi.

Çiftçilere yüzde 75 destekli Proje kapsamında 12 ilçede toplamda 402 ton tohum dağıtımı yapıldı. Şubat ayında dağıtımı gerçekleştirilen tohumların hasadı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla Kırkpınar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Yapılan hasat öncesinde açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Büyükşehir ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği tohumların hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise, Şubat ayında dağıtılan buğday ve arpanın hasat zamanının geldiğine dikkati çekerek, "Bununla Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz olarak gurur duyuyoruz. Çiftçilerimizin bizlerle dayanışma içerisinde olduğunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Sayın Başkanımıza çiftçilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mız için hasadımızın ve üretimimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çiftçiler ise yüzde 75 destek verilen buğdayın hasadına başladıklarını söyleyerek, yapılan hasadın bereketli olmasını temennisinde bulundular

Çiftçiler, hasat programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.