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Malatya'da Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
GÜNDEM 16.02.2024, 16:01
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Üçüncü Birleşimi gerçekleştirildi.
MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığı’nda 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek kabul edildi. Diğer gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı IV. birleşiminin ise 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
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