Malatya'da bölge trafiğini rahatlatacak yol ağı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların devam ettiği Güldal Akşit Bulvarı - Bahçebaşı Mahallesi ile Gelincik Tepesi bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Güldal Akşit Bulvarı - Bahçebaşı Mahallesi ile Gelincik Tepesi bağlantı yolunda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bağlantı yolunda yapılan çalışmalar hakkında Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir'den bilgiler aldı.

Bahçebaşı Mahallesi'ni, Gelinciktepe Bölgemize TOKİ Bölgemize entegre edecek bir yol çalışması gerçekleştirildiğine dikkati çeken Demir, "Bu yolumuz Kuzey Kuşak Yolu’na da bağlanacak. Bu çalışmalarımız öncesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırma çalışmasının akabinde yol yapım çalışmalarına Güldal Akşit Bulvarı ile Gelincik Tepesi Bölgesinde devam etmekteyiz. Yolumuzun yapılması ile birlikte bu bölgemizin ulaşımına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Malatya trafiğini rahatlatmak için yeni birçok bulvar ve cadde açıldığını belirten Başkan Gürkan, göreve geldikleri günden bu yana Malatya’ya yeni arterler açtıklarını belirterek, "Birçok yolumuzda da çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’nın sorunlarının başında trafik sorunu gelmekteydi. Açmış olduğumuz yeni bulvar ve caddelerle bu sorunu gidermeye gayret gösteriyoruz. Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile Kuzey Çevre Yolunun yapılması ile birlikte Malatya trafik açısından çok rahat bir şehirhaline gelecektir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde birçok hizmetimizin bitmiş olduğunu göreceğiz" diye konuştu.