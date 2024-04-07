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Malatya'da bayram tedbirleri

10-12Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı

GÜNDEM 07.04.2024, 12:13
Malatya'da bayram tedbirleri

10-12Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.
İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklarMALATYA (İGFA) -  Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Büyükşehir Çağrı Merkezi de bayram süresince hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramı’nda hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikâyetlerini ise 0 (422) 502 25 02numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ana caddelerin temizliğini yaparak yıkanacağı, ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekânlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacağı ve Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacağı kaydedildi.

Öte yandan trafik akışının disipline edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek sıkışıklığı önlemek amacıyla trafik akışını disipline edecek çalışmalar yapılıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ana arterlerde yol çizgi çalışmaları ile duba, levha yenileme çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden alınacaktır" denildi.

Ayrıca bayram dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Şirketine bağlı ekmek satış büfeleri de Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacağından dolayı 2 ve 3. gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacağı belirtildi.

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