Malatya'da Başkan Gürkan’a itfaiye ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını makamında ağılayarak, göstermiş oldukları gayret ve çabalarından dolayı tebrik etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle makamında ağırladığı Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olaylara anında müdahale etme, olay yerine en kısa zamanda gitme noktasında son derece başarılı olduklarını söyledi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Katipoğlu, Malatya itfaiyesi olarak 19 istasyonda birde 112 çağrı merkezi olmak üzere 20 farklı noktada görev yaptıklarına dikkati çekerek, "57 araç 234 personelle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizlere vermiş olduğunuz destek ve güven bizlerin gücünü artırmakta. Malatya merkezde olaylara ulaşımımız maksimum 8 dakika ortalama da 4,5-5 dakika. Türkiye normlarına göre çok iyi bir rakam. Arkadaşlarımız fedakârca çalışmakta. Görev olarak sadece yangın ve doğal afetlere değil itfaiyeye ihtiyaç duyan bütün canlıların yardımına koşmaktayız. Malatya İtfaiye Teşkilatı olarak bir aile gibiyiz. Tekrar itfaiye teşkilatına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Güçlü olan itfaiye teşkilatımızı daha da güçlendirdiniz” dedi.

Başkan Gürkan ise, gerek su altı kurtarma ekibi, gerekse yangın ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili Malatya İtfaiye Teşkilatı kendi rüştünü ispatladığını belirterek, "Ulaşma mesafesi ne kadar uzak olursa olsun çok seri bir şekilde olay mahalline ulaşması ve olası zararları minimize ederek kurtarma çalışmalarına başlaması önemlidir. Şu ana kadar Malatya İtfaiye Teşkilatımızda vatandaş nezdinde en ufak bir olumsuzluk olmamıştır. Bu anlamda da bütün itfaiyeci kardeşlerimi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Sizlerin varlığı toplum nezdinde bir güvencedir. Bu güvence yapmış olduğunuz bu başarılı çalışmalarla perçinlenmiştir. Temennimiz yangın, deprem, boğulma ve benzeri doğal afetlerin olmamasından yana” diye konuştu.

Başkan Gürkan ziyaret sonrasında görevi başında olan bütün itfaiyecilerin İtfaiye Haftasını telsizle anons ederek kutladı.