Malatya'da Başkan'dan feribot sohbeti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Atabey İskelesi'nde Büyükşehir bünyesinde hizmet veren feribotta vatandaşlarla sohbet etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen feribotların düzen, konfor ve hijyen açısından çok iyi bir durumda olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Feribotları kullanan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu etmekte. Personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza çok güzel hizmet verilmekte” dedi.

Malatya Baskil seferini yapan feribotta vatandaşları ziyaret eden Başkan Gürkan, istek ve taleplerini kendilerinden dinleyerek özellikle feribot seferlerinde karşılaştıkları zorluklar var mı? Yok mu? Sefer sayıları yeterli midir? Sefer sayılarının saatleri noktasında sorun var mı? diye kendilerine sorduklarını söyledi.

Genel anlamda vatandaşların yaz döneminde ek feribotların olması noktasında taleplerini aldıklarını belirten Başkan Gürkan, "Değerlendirmesini ilgili Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızla yaptıktan sonra ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatı vererek vatandaşlarımızın seyri seferlerinde ve gidecekleri köylerine, bahçelerine geç kalmamaları anlamında veya işçileri geç götürmemeleri anlamında ne gerekiyorsa gerekli tedbirler Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından alınacaktır. Ayrıca feribot seyahatinden duyduğum memnuniyeti de söylemek istiyorum. Feribotlarımıza baktığımızda hakikaten temizlik, tertip, düzen, hijyen noktasında vatandaşlarımıza davranış noktasında, vatandaşlarımıza ikramlar noktasında güzel bir çalışma örneği gördüm. Çalışmalarımızın Malatya’da yaşayan Baskilli hemşerilerimize ve Baskil ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.