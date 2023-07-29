Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'na ilk kazma

Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla ‘Bakırcılar Çarşısı Temel Atma Töreni’ büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan’ın depremin ilk gününden bu yana vurguladığı yerinde dönüşüm projesinin ilk adımı, Bakırcılar Çarşısı’nın temelinin atılması ile başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından Malatya’da ilk çarşı temeli 29 Temmuz’da yerinde dönüşüm esasına göre Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda atıldı.

Yerinde dönüşüm konusunda vatandaşın müsterih olmasını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşın istemediği hiçbir çalışmanın yapılmayacağını ifade etti. Başkan Gürkan, “6 Şubat’tan bu zamana kadar 174 gün geçti. Bu bin yılın felaketiydi. Evlerimiz, iş yerlerimiz yıkıldı. Canlarımızı kaybettik. Malatya’da 1237, Türkiye sınırları içinde 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Yerinde dönüşüm, bütüncül planlama, bütüncül planda lokal uygulamalarla bütüncül plana entegre edilmesi. Sayın Bakanımız daha öteye geçerek 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar da 10 yıl kredi verilecek 2 yıl ödemesiz olacak. Masaya yatırdığımız sorunlarımızı da eksiklerin ilgili paydaşlarla görüşülerek, telafi edilmesi yeni düşüncelerin hayata geçirilmesi için gayret göstereceğiz. Burada 27 adamız, yaklaşık 5 bin iş yerimiz var. 220 dönümlük bir alandayız. 7 buçuk dönümlük alana yani Bakırcılar Çarşısı için 295 iş yeri yapılacak. Zemin +1 şeklinde olacak. Ayrıca 200 araç kapasiteli kapalı otopark da yapılacak. Söğütlü Cami, Kasap Pazarı ve Sebze Pazarı, Kuyumcu esnaflarımız müsterih olsun. Biz belediye olarak vatandaşımızı ve esnafımızı düşünmek durumundayız. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, depremin yaralarının bir an evvel sarılması için bakanlıkların ve belediyelerin hızla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yerinde dönüşümün ilk kez Malatya’da başlatıldığını vurguladı.

Deprem bölgelerinde imar yetkisinin bakanlık tarafından yürütüldüğünün altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehir merkezinde yerinden dönüşümü meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya’da başlatıyoruz. Devamında Kahramanmaraş, Adıyaman Hatay’da devam etmek istiyoruz. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi. 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı. Dile kolay bunlar. 850 bin bağımsız birim etkilendi.

Depremin yoğun yaşandığı yerlerde 23 büro kurduk. Planlar belli. 100 metrekarelik bir ev için 1 milyon lira, 150 metre kare için ise 1 milyon 350 bin liraya kadar vereceğiz. İş bittikten sonrada 2 sene aradan geçerek, krediyi 10 seneye bölerek faizsiz bir şekilde paramızın bir kısmını isteyeceğiz. 5 katlı bir apartmanda oturan 10 tane vatandaşız, anlaştılar 5’inin, 6’sının, 7’sinin anlaşması yeterli. Anlaşan için site sakinlerine ortak hesap açacağız. Velev ki anlaştığınız müteahhit işi bıraktı, TOKİ olarak devreye girerek, biz yapacağız. Endişeniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı.