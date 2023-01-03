Malatya'da Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi

Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nin yapım projesi onaylandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yoğun girişimler neticesinde UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret edecek turistler için hemen herşeyin düşünüldüğü modern bir Karşılama Merkezi yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesiİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Arslantepe Karşılama Merkezi Mimari ve Çevre Düzenleme Projesi, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

26 Temmuz 2021 Yılında UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Komitesi’nin genişletilmiş 44. Oturumunda UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’ne girenArslantepe Höyüğü ’nün en önemli aşaması olan Karşılama Merkezinin projesi onaylanarak, ihale aşamasına getirildi.

Büyükşehir Belediyesinin yoğun çalışmaları ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA)’nın eş finansman desteğiyle inşa edilecek Karşılama Merkezinin ihale süreci devam ediyor.

Malatya'da yedi bin yıllık geçmişiyle Anadolu'da ilk şehir devleti yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alanArslantepe Höyüğü'nün proje uygulama yetkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı oluru ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun (SKVKK) 14 Haziran tarihli 2613562 sayılı kararınca Malatya Müzesi denetiminde alanda arkeolojik sondaj kazısı gerçekleştirildi. Kazı Başkanı FrancescaBalossiRestelli’nin görüşleri ile Kurul'a sunuldu ve SKVKK’nun 30 Eylül tarihli 7619 sayılı kararı ile yapılaşmaya uygun bulunduğu belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından hazırlanan Arslantepe Karşılama Merkezi Mimari ve Çevre Düzenleme Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunuldu. Proje 28 Aralık tarihinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan Karşılama Merkezinin inşası höyüğe 100 metre mesafede yapılacak. Ayrıca merkezinyapımında ekolojik ve geleneksel bir malzeme olan kerpiç, kullanılacak. Öte yandan bina içinde, ziyaretçilere hizmet verecek olan bir kafeterya, mağaza ve höyükte yaşamış olan geçmiş uygarlıkların canlandırmalarının yapılacağı bir sinevizyon/simülasyon odası da bulunuyor.