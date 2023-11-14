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Malatya'da arıtma tesisi tamamen yenilenecek

GÜNDEM 14.11.2023, 15:55
Malatya'da arıtma tesisi tamamen yenilenecek

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Atıksu Arıtma Tesisinin 20 yıl önceki teknolojiye göre yapılmış. Biz günümüz teknolojisine uygun hale getireceğiz. Büyük bir revizyon yapacağız” dedi.MALATYA (İGFA) -  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, teknik gezi ve incelemeler kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Tesiste yapılan incelemeye; MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Toygar Mahalle Muhtarı Muhittin Doğan, Boran Mahalle Muhtarı İbrahim Mazooğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personeller katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde kapsamlı bir revizyon, bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirecek.

Battalgazi İlçesi Toygar Mahalle Muhtarı Muhittin Doğan, “20 senedir bu tesisimiz çalışıyor. Ancak eski sistem ile çalışıyor. Mekanik anlamda her şey teknolojiye göre revize edilecek. Gerekli çalışmaların ardından koku kaynaklı rahatsızlığımız ortadan kalkacak ve sulama ile ilgilide problem kalmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.Battalgazi İlçesi Boran Mahalle Muhtarı İbrahim Mazooğlu ise, “Tesise 20 yıldır hiçbir yatırım yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın girişimleri neticesinde tesiste büyük bir çalışma yapılacak. Bölge halkımız çok rahat edecek. Çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

Tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, “Deprem öncesinde tesisimizde hummalı bir çalışma vardı. Bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarımız devam ediyordu. Malumunuz büyük bir deprem yaşadık. Tesisimizde zarar gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın girişimleri neticesinde kredi ve hibelerle tesisimiz için yaklaşık 250 milyon TL’ye mal olacak bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kısa bir süre yenilenme kaynaklı bir sıkıntı yaşanabilir. Gereken çalışmalar yapıldıktan sonra Türkiye’nin en iyi çalışan tesisi haline geleceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da hassasiyetle yaklaştığı doğa ve çevrenin korunması konusunda çok önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert,  “2003 yılında beri tesisimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Yaklaşık 20 yıldır tesisimize herhangi bir yatırım yapılmamış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları ile tesisimizi modernize etmek için kolları sıvadık. Gerekli teknolojik aletler ile birlikte tüm eksikliklerini gidereceğiz. Sayın Başkanımızın sağlamış olduğu kaynak ile birlikte en kısa süre içinde gerekli çalışmaları yapacağız. Çalışmaların ardından tesisimiz 30 yıl boyunca faaliyetlerini yürütecek. Tesisimizin mekanik kısmının tamamını yeniliyoruz. Tarihi bir yatırım. Aynı zamanda görünmeyen bir yatırım. Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlarımız rahatsızdı. İnşallah en kısa sürede sorunsuz bir tesis haline getireceğiz. Sayın Başkanımız çevre konusunda çok hassas. Çevre ile ilgili her türlü yatırımı destekliyor ve takipçisi oluyor. MASKİ ailesi olarak bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Asrın felaketinin ardından Battalgazi ilçesi’nde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin de büyük zarar gördüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dönemin şartlarına göre inşa edilen arıtma tesisini modernize etmek için yenileme çalışması yapıldığını söyledi. 

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