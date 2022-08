Malatya'da Arguvan Kapalı Spor Salonunun Temeli atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan ilçesinde yapılacak olan ve yaklaşık 500 seyirci kapasiteli Arguvan Kapalı Spor Salonu temel atma töreni gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın 13 ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arguvan ilçesinde yapımı tamamlandıktan sonra gençlerin basketbol, voleybol, hentbol ve diğer salon sporlarını yapabilecekleri Arguvan Kapalı Spor Salonu’nun temel atma töreni yapıldı.

Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip ve 500 seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek olan Arguvan Kapalı Spor Salonutemel atma programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyelerive Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfekci ve Öznur Çalık, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, siyasi parti ilçe başkanları, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, STK temsilcileri, gazilerimiz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arguvan için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlı hemşehrilerin daha iyi hizmet alabilmeleri, yüksek standartlarda yaşayabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden ve yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Arguvan ilçesinin şirin bir ilçe olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir olarak sadece Arguvan’a değil 13 ilçenin her bölgesinde, her mahallesinde şantiye olduğunu söyledi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak Arguvan ilçemize güzel bir Saz Parkı yaptık, katı aktarma istasyonu, Arguvan Belediyemizle birlikte Lavanta bahçeleri oluşturduk" diyen Gürkan, "Tohum dağıtımı yaptık. Altyapı noktasında, sulama sistemleri noktasında kanallar yaptık. Yollar asfaltlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Hep birlikte Malatya’nın hizmetinde olacağız. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Türkü Festivaline katıldım. Nazım Hikmet ile ilgili, ‘Bir ağaç gibi hür ve özgür, bir orman gibi kardeşçesine’ bu kardeşliği her daim muhafaza etmemiz lazım. Muharrem ayının 7. Günü bütün Arguvan’lı hemşerilerimin Muharrem aylarını tebrik ediyorum. Bu ayda yaptığınız ibadetlerin, tutmuş olduğunuz oruçların Allah nezdinde kabulünü niyaz ediyorum. Spor tesisimiz de Arguvanlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Ayrıca burada Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya’nın her köşesine, spor salonları, futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, jimnastik salonları, gençlik merkezleri her ilçemizde her semtimizde milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Arguvan ilçesindeki sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ”Böyle sıcak bir günde sıcak karşılamalarından dolayı başta Arguvan Belediye Başkanımız olmak üzere teşkilatımıza ve Arguvanlı hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ayın hürmetine inanıyorum ki atılacak temellerin, yapılacak duaların ayrı bir önemi var. Muharrem ayımızı tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.