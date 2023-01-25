Malatya'da akılalmaz kaza! Yolcu otobüsü baraja düştü!

Malatya'da feribota yolcu taşıyan özel halk otobüsü yolcu indirmek için iskelede manevra yaptığı sırada bilinmeyen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Olay anında kıyıda bulunan feribota çarpmaması büyük felaketi önledi. Soğuktan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastanede tedavi altında.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Merkez - Atabey İskele Hattına çalışmakta olan Özel Halk Otobüsü, iskele yanında yolcu indirmek için manevra yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Baraj Gölüne düştü.

Otobüsün göle düştüğü sırada, olaya ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Feribotu'nda görevli personeller müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Su Altı arama Kurtarma ekiplerinin çok kısa süre içerisinde Baraj Gölüne düşen otobüse yetişerek içeride bulunan 6 yolcu ve otobüs şoförünü tahliye etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte olay yerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, otobüsün baraja düştüğü sırada kıyıda bulunan Belediyeye ait feribota çarpmasının çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

"Sevindiğimiz tek şey suyun altında canlı olmaması" diyen Başkan Gürkan, "Menfur bir kaza olmuş, geçmiş olsun diyoruz. Büyükşehir'e ait İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar da suyun altın gerekli incelemeleri de yaptılar. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını bizlere ifade ettiler. Aracımızı suyun içerisinden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca otobüs içerisinde bulunan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Öte yandan otobüs içerisinde bulunan yolculardan soğuktan etkilenen 3 kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.