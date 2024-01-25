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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM 25.01.2024, 16:12
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre deprem 13.93 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı pek çok şehirden de hissedildi.
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