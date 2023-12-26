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Malatya'da 310 konut için protokol imzalandı

GÜNDEM 26.12.2023, 14:50
Malatya'da 310 konut için protokol imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İsviçre Finans Kuruluşu arasında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’ne depremzedeler için yapılacak olan 310 adet hafif çelik prefabrik konut yapımı ile ilgili protokol imzalandı.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinden etkilenen Malatya’da, depremzede vatandaşlara yardımcı olmak ve vatandaşa barınma imkânı sunabilmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’ndeki alanda Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak 10-15 gün içerisinde konut alanının yapılacağı yerin altyapısını tamamlayacağız. Akabinde ilgili firma önce örnek konutunu, daha sonra geri kalan konutları hızlı bir şekilde yapacaklar ve depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklardır” dedi.

ÖLMEZYİĞİT: AMACIMIZ KONUTLARI 2 AY İÇERİSİNDE BİTİRİP TESLİM ETMEK

Başkan Gürkan ve ekibinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arman Şahin Danışmanlık İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A. Ş. Türkiye Temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit,“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın nazik davetleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geldik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 310 adet 31 metrekare hafif çelik, barınmaya yönelik afet evlerini yapıp, teslim edeceğiz. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesi altyapısını yapıyor ve hemen hemen bitirmek üzere. Daha sonra MASKİ işin içine girerek altyapı ile alakalı tüm teknik sistemleri yapacak. Bilahare bir konutun yeri örnek olarak gösterilecek, oraya da süratle ‘Örnek Afet Evi’ni inşa edeceğiz. Daha sonra su basmanlarının yapımı devam ettikçe, üzerine binalarımız inşa edilecek. Amacımız, bu konutların tamamını 2 ay içerisinde bitirip, teslim etmek. Konuyla alakalı çalışmalara ilk başladığımız günden bugüne kadar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın inanılmaz organizasyonu ve profesyonel çalışmaları sonucunda çok kısa sürede uzun yol alındı. Yaklaşık 9 aylık bir süre içinde alamadığımız yolu, kendilerinin ve ekibinin sayesinde 1 aylık bir süre içerisinde aldık. Bunun için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında, depremin izlerinin silinmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “6 Şubat’ta vuku bulan kıyametin provası dediğimiz, asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremde Malatya’mız ağır bir şekilde etkilenen illerin başında yer aldı. 1246 vatandaşımızı kaybettik ve 133 bin bağımsız bölümümüz yıkıldı. O dönemde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir taraftan da çadırlar kuruldu.Akabinde de geçici konteynerler kuruldu. Daha sonra Belediye olarak kalıcı konut ve kalıcı iş yerleri için çalışmalar başlattık.  Tabii bunlardan önce çadır kentlerin ve konteyner kentlerin hepsine altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Daha sonra geçici iş yerlerinin altyapılarını yaptık. Yaklaşık 5 bin geçici iş yerini AFAD ve Valiliğimiz ile birlikte yaptık.Esnafımızın ticari hayatını devam ettirmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yine hükümetimiz ile yapmış olduğumuz koordinasyon içerisinde kalıcı konut ve köy konutları diye tabir ettiğimiz konutlar yapılıyor.

Biz sözleşme gereği su, kanalizasyon gibi altyapılarının yapılmasının yanında; su basmanı diye tabir ettiğimiz kısımları da belediyemiz uhdesindeki ilgili müellif firma gelip, oradaki konutların çelik konstrüksiyonunu sağlayacak ve 2 ay gibi kısa bir zaman içerisinde de ilgili muhataplarına teslim edileceği bize bildirildi. İnşallah biz Büyükşehir Belediyesi olarak, 10-15 gün içerisinde altyapısını tamamlayacağız. Akabinde ilgili firma önce örnek konutunu, daha sonra geri kalan konutları hızlı bir şekilde yapacaklardır ve depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklardır. Bu anlamda Nazmi Bey’in şahsında bütün şirket elemanlarını ve emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Böyle sosyal içerikli bir projede Malatya’yı tercih etmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Protokolümüzün de Malatya’mıza ve konutlara yerleşecek vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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