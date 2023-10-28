Son Dakika

Malatya'da 29 Ekim coşkusu çelenkle başladı

GÜNDEM 28.10.2023, 15:29
Malatya'da 29 Ekim coşkusu çelenkle başladı

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. 100. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda Çelenk Sunma Töreni ile başladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.  Malatya Valisi Ersin Yazıcı daha sonrasında günün anısına şeref defterini imzaladı.

Çelenk Sunma Törenine Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, adli erkân, emniyet mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Çelenk Sunma Töreninden sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kışla Caddesi’ndeki esnaflara ziyarette bulundular.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla ve esnaflarla hemhal olan Başkan Gürkan, vatandaşların ve esnafların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Ayrıca Başkan Gürkan, esnaflara hayırlı işler temennisinde de bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3