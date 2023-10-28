Malatya'da 29 Ekim coşkusu çelenkle başladı

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. 100. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda Çelenk Sunma Töreni ile başladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Malatya Valisi Ersin Yazıcı daha sonrasında günün anısına şeref defterini imzaladı.

Çelenk Sunma Törenine Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, adli erkân, emniyet mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Çelenk Sunma Töreninden sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kışla Caddesi’ndeki esnaflara ziyarette bulundular.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla ve esnaflarla hemhal olan Başkan Gürkan, vatandaşların ve esnafların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Ayrıca Başkan Gürkan, esnaflara hayırlı işler temennisinde de bulundu.