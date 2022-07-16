Malatya'da 15 Temmuz'a coşkulu tören

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Malatya’da da coşkuyla kutlandı. Hain darbe girişiminin 6. yılında Malatya’da organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.MALATYA (İGFA) - ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, şehit ve gazi dernekleri aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Millet Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan programda 2.Ordu Komutanlığı'na bağlı Bölge Bando Komutanlığı'nın İstiklal Marşı’nı seslendirmesinin ardından şehitlerimizin ruhu için okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti.

Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın selamlama konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Bundan altı yıl önce bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya geldik. Esasında millet olarak buna yabancı değiliz. Ne zaman ki bu millet kendi ayağı üzerine dimdik ayağa kalkmış her zaman bu tür hadiselerle karşı karşıya gelmiştir. Esasında ders almamız gereken hadisede budur. 15 Temmuz’u bu meydanlarda toplanıp anmak yerine bu 15 Temmuzlara nasıl geliyoruz anlayışını zihinlerimize yerleştirmemiz gerekir.

Bir milletin hep değerleri üzerinden, kutsalları üzerinden aldatarak bu durumlara gelindi. Bakıyoruz İslam tarihinde yüzlerce buna benzer hadiseler var. İslam tarihinin yanında Türk İslam tarihine bakıyorsun Anadolu coğrafyasına bakıyorsun aynı hadiseleri yaşıyoruz. Bunlardan ders alacağız. Milli Mücadelemiz başladı, akabinde Kerkük-Musul olayı akabinde Hatay hadisesi gene aynı hadiseler. Milletimizin değerleriyle milletimizi bölüp parçalama hadisesi. 15 Temmuz'da milletimiz ayağa kalktı. Devletimiz muasır medeniyetin üzerine çıkmaya başladı. Yine bizim kutsal değerlerimiz üzerinden sureti haktan görünerek bizi içten parçalamak, bölmek ve onun yanında ülkemizde kardeş kanı akıtarak, uzun sürecek bir kardeş kanı savaşını başlatmak istediler. Ama Cenab-ı Allah’ın bu milleti sevdiğini biliyorum. Bu milletin Cenab-ı Allah’ın yanında özel bir millet olduğunu da biliyoruz.

Kur'an-ı Kerim’de de Cenab-ı Allah bunu bize müjdelemiş. Bu milletin ferasetini hesap etmediler. Bir kıvılcım atarak bu milleti uzun sürecek bir iç savaşta kardeş kanı dökerek, parçalanmış bölünmüş ve birbirine düşman haline getirilmiş bir milleti görmek istiyoruz diyenler derslerini aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimizin meydanlara toplanması ve bu hain darbe girişiminde bulunanlara gerekli dersi verdi diye düşünüyorum. İnanıyorum ki bir daha böyle bir olaya kalkışmaya kimse cüret edemez. Biz şehrimizi tarif ederken de destan şehir diye tarif ediyoruz. Her şey Türkiye için” dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, "Sizler altı yıl önce bu saatlerde bu meydanı doldurdunuz. Bir kararlılık ve bir cesaret örneği gösterdiniz. Altı yıl sonra yine aynı kararlılık ve aynı cesaretin ayakta olduğunu yine dosta düşmana bu meydanda gösteriyorsunuz. 15 Temmuz hadisesi ve o gün gösterilen kahramanlıklar kelimelerle ile ifade edilemez. Kahramanlık destanları bu millette bitmez. Biz hainleri unutursak, yeni hainler gelir bize 15 Temmuzları yaşatır. Kahramanların nesli nasıl devam ediyorsa, hainlerin nesli de devam ediyor. Bu hainlerin nesli, son 40 yılda bir meczubun etrafında temerküz etti ve küresel güçlerin oyuncağı olarak büyüdü büyüdü, sureti haktan gösterdi kendisini. Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz. Asıl konuşmamız gereken ana nokta burası. Bir daha böyle bir ihanet yaşamamalıyız. Bunun için her zaman aklı, bilimi kendimize rehber edineceğiz. Dinimizi de gerçek kaynağından öğreneceğiz. İşte o zaman bir daha kendimizi kullandırtmayız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Mehter Takımının konseri ve akabinde Türkiye genelindeki bütün camilerde saat 00.13’te selalar okundu.