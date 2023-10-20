Malatya'da 100. yıl anısına 1923 fidan toprakla buluştu

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına 1923 öğrenci tarafından 1923 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikilen alana 100. Yıl Hatıra Ormanı ismi verildi.MALATYA (İGFA) - Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 öğrenci ile 1923 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fidanların ekildiği 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın Malatya’ya ve Malatyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise,“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Malatya’mızda yaptığımız çeşitli etkinliklerden bir tanesi de bulunduğumuz alanda Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonluğunda Malatya İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 1923 çocuğumuzla 1923 fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılında fidanları diken çocuklarımız, Türkiye’nin daha ileride, daha güçlü ve bütün dünyaya kendini ispatlamış, bütün dünyada sözü geçen bir Türk devleti ve millet oluşturma çabalarımız devam ediyor. Deprem felaketini yaşamış Malatya’mızda normalleşme adına 100’üncü yılında çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Cumhuriyet bilinciyle geleceğe hazırlayarak güçlü Türk devletinin kıyamete kadar dünyada var olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1923 adet ekilen fidanlarımız Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.