Malatya çim ve fidan üretiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve yaşanabilir bir Malatya için kendi imkânlarıyla toplamda 300 bin metrekarelik alanda ihtiyaç duyduğu çeşitli tür ve cinsten fidan ve rulo çim üretimini gerçekleştiriyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından üretimi gerçekleştirilen rulo çim ve çeşitli tür ve cinsteki fidanlar Malatya genelindeki parklar, kavşaklar ve refüjlerde Malatya’nın yeşillendirilmesi için kullanılırken ayrıca gelen talepler doğrultusunda ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları da bu sahadankarşılanıyor.

300 bin metrekarelik alana sahip olan sahada ibreli ağaçlar, yapraklı ağaçlar ve çalı gruplarına ait geliştirme alanlarının yanı sıra çim üretim alanı ve sera amaçlı kullanılan alanlar da mevcut. Bu alan içerisinde 100 binin üzerinde ağaç ve çalı grubuna ait bitki bulunuyor.

Önümüzdeki çimlendirme sezonunda kullanılmak üzere çim tohumu ekim çalışmalarına başlayan Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zemin çalışmalarının tamamlandığı 50 bin metrekarelik alanda çim üretimi için tohum ekme çalışmalarını bitirdi.

2023 sezonunun açılması ile birlikte Malatya genelindeki parklarda, kavşaklarda ve refüjlerdetohum ekimi yapılan yeni rulo çimler ile fidanlar Malatya’nın yeşil dokusunu artırmak için kullanılacak.