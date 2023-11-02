Malatya Büyükşehir tekstil esnaflarına sahip çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 dönümlük alan içerisinde bulunan Millet Bahçesi'nin Kapalı Otoparkı, depremde dükkânları yıkılan veya ağır hasar alan tekstil esnafları için Millet Bahçesi Tekstil Kente dönüştürüldü.MALATYA (İGFA) - Tekstil esnafları için oluşturulan Millet Bahçesi Tekstil Kent’te çalışmalarını sürdüren tekstil esnafları, kendilerine sunulan imkânların Malatya’daki tekstil çalışanları için önemini dile getirdiler.

Ramazan Gülsüm isimli tekstil esnafı yaptığı konuşmada, “Belediyemizden Allah razı olsun. Depremlerden sonra şu anda Malatya’da boş dükkân bulmakta zorlanıyoruz. Millet Bahçesi Tekstil Kenti bizim için çok iyi oldu. İnşallah kalıcı iş yerleri de tahsis edilir. Millet Bahçesi Tekstil Kenti bizlere tahsis edilmemiş olsaydı, ürünlerimizi depolara taşımak zorunda kalacaktık ve boş bekleyecektik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederiz” dedi.

Tekstil Kent’in kendilerini Malatya’ya bağladığını ifade eden İbrahim Özsüzer isimli tekstil esnafı ise, “Tekstille uğraşıyoruz. Belediyemiz işlerimizi devam ettirebilmemiz için bize yer tahsis etti. İşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Millet Bahçesi Tekstil Kenti olmasaydı mecburen Malatya’dan gidecektik. Çalışacağımız başka yer yok. Ekmeğimizin peşine düşmemiz gerekecek ve istemeden de olsa memleketimizi terk edecektik. Çok şükür şu an ayakta duruyoruz. Elemanlarımız tekrar gelip çalışmaya başladılar. İnşallah zamanla her şey düzelecek. Eksiklerimiz var ama bizlere bu imkânı sunduğu için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR İMKÂN SUNULUNCA MEMLEKETİME GERİ DÖNDÜM”

Malatya’da kalmalarına ve işlerine devam etmelerineneden olan Millet Bahçesi Tekstil Kentiiçin memnuniyetini dile getiren Ramazan Öncel de, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dan Allah razı olsun. Bizim için çok güzel bir girişimde bulundu. Çünkü iş yerlerimiz yıkıldı veya kapandı. İş yapamıyorduk. Çalışmayınca geçim sıkıntısı da oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz bize böyle bir imkân sundu. Gayet de güzel. Depremden sonra şehir dışına çıkanlar olduğu için eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yine de işlerimizi sürdürüp, geçimimizi sağlayabiliyoruz. Millet Bahçesi Tekstil Kenti, tekstil esnaflarına tahsis edilmeseydi bizler de Malatya dışına çıkmak zorunda kalacaktık. Geçinmek için buna mecbur kalacaktık. Depremden sonra Antalya’ya gittim. 4 ay sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkân sununca, memleketime geri döndüm. Çalışıyoruz, işimizin başındayız, memleketimizdeyiz çok şükür” dedi.

“TEKSTİL KENTİN AÇILMASI BİZİ MALATYA’YA BAĞLADI”

Depremler sonrasında iş yerlerinin yıkılmasıyla yaşadıkları mağduriyetin Millet Bahçesi Tekstil Kent sayesinde giderildiğini dile getiren Halil Tünay isimli tekstil esnafı, “Millet Bahçesi Tekstil Kenti bizim için velinimettir. Depremde dükkânımız yıkıldı. Mağdurduk. Tekstil Kentin açılması bizi Malatya’ya bağladı. Tekstil esnafları için yer bulunamasaydı şehir dışına çıkacaktık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.