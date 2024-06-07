Malatya Büyükşehir personeline promosyon müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personele yönelik banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir BelediyesiAYKOME toplantı salonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılan görüşmeler sonrasında en yüksek teklifi sunan Türkiye İş Bankası ile ön anlaşma sağlandı.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personele yönelik banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası ile 2024-2027 yılları arasını kapsayan 3 yıllık sözleşme olarak imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Bankası arasında yapılan ön anlaşma gereğince personellere 35 bin 700 lira ödeme yapılacağı bildirildi.