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Malatya Büyükşehir Kızılay'la koordinasyon içinde

GÜNDEM 30.12.2023, 22:58
Malatya Büyükşehir Kızılay'la koordinasyon içinde

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı görevine atanan Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya ve Kızılay’a daha faydalı olma noktasında ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiklerini ve göstermeye de devam edeceklerini söyledi.MALATYA (İGFA) - Ziyarette konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “Kızılay merkez il başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerimizle on beş gün önce bize iletilen görev tebliğinden sonra ilk ziyaretimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile protokollerimiz var. Bir yemek protokolümüz var. Amacımız memleketimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en ufak ihtiyaçlarına merhem olmak gayreti içerisindeyiz.  Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte faaliyetler yaparak bu doğrultuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak çabasıyla bir görev üstleniyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yardım talebinde bulunmak üzere ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bizleri kabul eden Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kızılay ile her zaman yakinen çalıştıklarını belirterek, “Özellikle Kızılay Malatya Şube Başkanı olarak göreve başlayan Sadi Ergül Bey’i ve yönetim kurulu üyelerini burada görmekten ve ağırlanmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Atanmış oldukları, üstlenmiş oldukları bu görevde başarılar diliyorum. Kızılay önemli bir kuruluşumuzdur. Gerek deprem öncesinde gerek deprem sürecinde biz Kızılay ile ortak projelere imza atmış bir kurumuz. Özellikle 40 yıldan beri Malatya’nın birinci sorunuymuş gibi değerlendirilen Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay’a devredilmesiyle alt yapısının tamamı belediyemiz tarafından yapıldı. Bütün iş ve işlemlerinin belediyemizin bütçesinden karşılanarak, devri yapıldıktan sonra şu anda konteyner üretim merkezi haline geldi. Önümüzdeki süreçte de tekstil merkezi haline geçmesiyle ve yine önümüzdeki süreçte Kızılay lojistik destek merkezi olması noktasında da çalışmalarımız devam etmektedir. 

Deprem sürecinde yemekle ilgili, dağıtımla ilgili, açıkta kalma durumunda kalan vatandaşlarımızla ilgili Kızılay’ımızla çok yakın bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Yemek fabrikamız da Kızılay’ımızla birlikte ortak kullanımdadır. Şu anda ilk etapta günlük bin kişilik ücretsiz yemek çıkarılarak dağıtılıyor. Bu çalışmamız ileriki aşamalarda 4 bin gibi rakamlara çıkarılacak. Kızılay’ın burada vatandaşlarımızın yaralarını sarması noktasında göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka, eğitim öğretim bursu vermesi noktasındaki çalışmalarıyla gerek kan merkezimizin çalışmalarında biz hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah önceki yönetimle nedenli güzel çalıştıysak, yeni yönetim kurulumuzla da bunu daha üst segmentlere taşıyarak, Malatya’mıza ve Kızılay’ımıza daha faydalı olma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Ben tekrardan yeni yönetim kurulunun görevinde başarılar dilerken, kendilerini de tebrik ediyorum” diye konuştu. 

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