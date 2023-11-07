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Malatya Büyükşehir'in beton santrallerine toplu açılış

GÜNDEM 07.11.2023, 17:14
Malatya Büyükşehir'in beton santrallerine toplu açılış

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beton Santralleri ile Asfalt Plentlerinin açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da hem yapı stoku hem de altyapı zarar görmüştü.

Oluşan tahribatların ardından acil hazır beton ve asfalt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi 2 beton santrali 2 asfalt plenti kurarak, hizmete açtı.

Beton Santralleri ve Asfalt Plentlerinin açılışı sırasında bir konuşmagerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü hep birlikte milletçe coşku ve sevinç içerisinde kutladık. Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor. Cumhuriyet bize bir hedef gösteriyor. Türkiye Yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi Marmaray, Osman Gazi, TOOG, SİHA, İHA, Köprülerle, Bölünmüş yollarla Türkiye’deki gönülleri birleştiren yollar yapılıyor. Bizlerde yerelde genel anlamda hizmetlere paralel olarak hiç durmadan duraksamadan Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz ilham ve destekle, hükümetimizden, milletvekillerimizden aldığımız destekle şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." dedi

MALATYA’YA 132 MİLYON EURO’LUK HİBE MÜJDESİ

Tören alanına gelirken Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin aradığını duyuran Başkan Gürkan, "132 milyon Euro’luk hibeyi bize verdiklerini söylediler. Bu 132 milyon Euro’luk hibe yaklaşık 4 Milyar Türk Lirası’na tekâbül ediyor. Bu rakam Malatya’mızın yeniden yapılanmasında kullanılacaktır. Malatya’mıza hayırlı olsun" dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Şehri yeniden imar ederken, ne yazık ki özellikle betonla ilgili fiyat konusunda bizi üzen fırsatçılık olduğunu düşündüğümüz yanlış şeyler oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konuya müdahale ederek, kurmuş olduğu santrallerle piyasayı regüle edecek. Fırsatçılara şunu da ifade etmek isterim; Lütfen şehri birlikte ayağa kaldıracağız. Herkesin sorumluluğu var. ‘Dönem bu dönem deyip, istediğin fiyatla, koşullar uygun diye istediğim karla işi yaparım’ noktasında hareket etmeyelim. Malatyalı hemşehrilerimizin zor günlerinden istifade ederseniz, Battalgazi’nin torunları bunu unutmaz. Ben bir kez daha şehrimize bu beton santrallerini ve asfalt plentlerini kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum Tesislerimiz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılış Töreni nedeniyle bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları kaydetti:

“Anadolu’yu Anayurt yapan şehirdeyiz. Sultan Alparslan’ın gazilerine yoldaş olmuş Selçuklu’nun mührünü taşıyan Malatya’mızdayız. Malatya ki sahabelerle nurlanmış, Somuncu Baba dan SadrettinKonevi’lere nice alimlere irfan pınarı olmuş.  Bir taraftan gazilere diğer taraftan alimlere, velilere ev sahipliği yapmak her memlekete nasip olmaz.
Malatya her zaman bir olmuş beraber olmuş birlikten yana olmuş işgalci diye fitnecilere hiçbir zaman geçit vermemiştir. Malatya’nın en takdir ettiğim yönlerinden biri girişimciliğinin yanı farklı kesimleri bir arada yaşatma, her kesimi kucaklama kültürüdür. Malatya’nın bu güzelliğini bozmaya çalıştılar geçmişte ama hiç kimse başarılı olamadı, bundan sonra da Allah’ın izniyle Malatya’nın birliğini beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Nasıl ki bugüne kadar Cumhuriyetimizin bu yüzyılında Malatya güzel başarılar, ilerlemeler ortaya koyduysa, Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni dönemde 2053 ve 2070’e doğru ufkumuzu genişlettiğimiz bir dönemde Türkiye yüzyılının inşasında da inanıyorum ki öncü şehirlerden biri Malatya olacaktır"

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya’da devlet millet el ele bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamış iken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret ediyor Malatya’nın toplumun her kesimine bağrını açan, medeniyetlere beşiklik eden yapısı ile girişimci kültürüyle yeniden yükselişi için el birliği içinde çalışıyoruz. TOKİ konutları ve köy evleri hızlı şekilde yükselirken Malatya Çarşı Projesi Bakırcılar Çarşısı ve Yeni Sanayi Alanlarıyla ekonomide hayat buluyor. Şehir merkezinde 8 bini aşkın ticari yapıyı yine 3 bini aşkın konutu başlatacağız. Bir kısmı başladı gerisi de gelecek" diye konuştu.

Devlet olarak 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesislerin Malatya'ya, bölgeye, ülkeye hayırlar getirmesini diledi. 

Gerçekleştirilen açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ni de ziyaret etti.

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