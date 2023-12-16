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Malatya Büyükşehir'e et ve balık pazarı esnafından teşekkür

GÜNDEM 16.12.2023, 16:36
Malatya Büyükşehir'e et ve balık pazarı esnafından teşekkür

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ciddi hasar gören Malatya’da esnafların ve vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerden sonra şehrin ticari kalbinin attığı şehir merkezindeki esnafların sorunları Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir çözüme kavuşturuluyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle şehrin birçok noktasına kurulan esnaf çarşılarına bir yenisi daha eklendi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkılan adliye binasının bulunduğu alanda yer alan Büyükşehir Belediyesine ait kapalı otopark, Et ve Balık Pazarı esnaflarına tahsis edilerek, dükkânlara dönüştürüldü.

Yeni yerlerinde faaliyet göstermeye başlayan esnaflar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların sorunlarının giderildiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, “6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya’mızda ciddi hasarlar meydana geldi. Özellikle ticaretin kalbi dediğimiz Battalgazi bölgesinde ciddi yıkımlar oluştu. Buna bağlı olarak da esnafımız ciddi mağduriyetler yaşadı ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın yaralarını bir nebzede olsun sarabilmek adına gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Daha önce birçok sektör için yer tahsisi yapılıp, dükkânlar teslim edilmişti. Şu anda da Et ve Balık Pazarı’nda da yaptığımız çalışma ile hizmetlerimiz devam etmektedir.

Et ve Balık Pazarı’nın kurulduğu yeni alanda önceden adliye binamız yer almaktaydı. Adliye binasının ağır hasar almasından ötürü, yıkımı gerçekleştirildi. Bu alanda da mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait kapalı otoparkımız bulunuyordu ve burayı adliye personeli kullanıyordu. Bizler de adliyenin yıkılmasından sonra burada bir proje geliştirerek ve gerekli çalışmaları yaparak, Et ve Balık Pazarı’nı tekrar faaliyete geçirme noktasında çalışmalarımızı başlatarak, tamamlanma aşamasına getirdik. Et ve Balık Pazarı’nda çalışan esnaflarımız yeni yerlerine gelerek, yerleşmeye başladılar. Bu anlamda bir sorunun da çözülmesinde gayret göstermiş olduk.

Deprem süresi boyunca esnaflarımız için birçok çalışma gerçekleştirdik. Ayakkabıcı, tekstilci, kuyumcu, bakırcı, peynirci, telefoncu esnaflarına yine belediyemizin yan tarafında 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu’nun bulunduğu alanda, MATİM İş Merkezi gibi birçok alanda Sayın Başkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı bir bir gerçekleştirdik.  Et ve Balık Pazarı projesinin hayata geçmesi noktasında da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buranın esnafımıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kendilerine tahsis edilen alanda faaliyete başladıklarını dile getiren Esnaflardan Mehmet Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle Et ve Balık Pazarı yeni yerinde faaliyet göstermeye başladı. Bizlere burada vermiş oldukları yerden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bizler için daha iyi olur. Yeni yerimizin Malaya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

Et ve Balık Pazarı esnaflarının yaşadığı sorunların Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Esnaf Mehmet Yolcu da “6 Şubat depremlerinden sonra dükkânlarımız yıkıldı ve dolayısıyla mağduriyet yaşadık. Bizim sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibi çözdü. Şu anda dükkânlarımız açık, Allah’a şükürler olsun çalışmaya başladık. Emeği geçen başta Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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