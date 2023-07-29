Malatya Büyükşehir deprem sürecini masaya yatırdı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Deprem Süreci ve Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı'nda, 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.MALATYA (İGFA) - Deprem Süreci ve Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay ile Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Sığırcı, Mehmet Türkmen ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert de hazır bulundu. Toplantıya Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören de katıldı.

TÜM EKİPLERİMİZ DEPREMDEN HEMEN SONRA SAHADAYDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekiplerinin depremden sonra tamamen sahada olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “O gün Sivas Karayolu, Kayseri Karayolu kar ve tipi nedeniyle kapalıydı, Kahramanmaraş Karayolu, tünel nedeniyle kapalıydı. Demiryolu ise hasar nedeniyle kontrol edilmeden açılmamıştı. Büyükşehir’in tüm imkânları, şirketleri ve marketleri halkımızın emrine verildi. Depremden hemen sonra koordinasyon merkezi olarak İtfaiye Dairemiz kullanıldı, lojistik merkez olarak Lisanslı Depomuz kullanıldı. Yeni ekmek ve yemek fabrikamız Kızılay ile ortak kullanıldı” ifadelerini kaydetti.

73 NOKTADA KONTEYNER KENT ÇALIŞMASI

Malatya’da toplam ağır hasarlı bina sayısının 35 bin 680 olduğunu, bunlardan 2 bin 124'ünün yıkıldığını belirten Başkan Gürkan, yıkılacak 33 bin 556 ağır hasarlı bina bulunduğunu aktardı.

Gürkan, “Malatya’da 73 noktada konteyner kent çalışması başlatılmıştır. 29.704 konteyner konulması planlanmaktadır. Altyapı ve üst yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Konteyner kentlere toplam 22.943 konteyner konulmuştur. Kırsal alanlarda 10.170 konteyner talep edilmiş, 6.263 konteyner kurulumu gerçekleşmiştir. Merkez ve ilçelerde 73 noktada Geçici Konaklama Merkezlerinde toplam 22 bin 943 konteynere 90 bin 554 kişi yerleştirilmiştir. 44 alanda 3 bin 482 konteyner iş yerleri planlanmış olup 3 bin 194 iş yeri tamamlanmış ve 288 iş yerinin çalışmaları devam etmektedir. Malatya'dan toplamda 357 bin 441 kişi tahliye edilmiştir. Malatya'ya dönen afetzede sayısı ise toplamda 136 bin 432 kişidir. 77 ilde 221 bin afetzede hemşerimiz bulunmaktadır. Toplu Afet Konutları Çalışmalarında Malatya’da ihalesi sonuçlanan 14 bin 338 konutun çalışması yapılıyor. Bu ihalelerin toplam bedeli 26 milyar 328 milyon liradır. Kırsal Afet Konutları Çalışmalarında temeli atılan konut sayısı 7 bin 471” şeklindeki bilgileri paylaştı.

Göreve geldiklerinde afet durumlarında kullanabilmesi için alternatif yollar ve meydanlar açtıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Belediyelerin çok zorunlu olmadıkça arsa satımı yapmamaları gerekir. Bunları ben deprem öncesinde de söylüyordum. Benim Meclis toplantılarının tutanaklarına bakarsanız bunların hepsini tek tek söyledim. Belediyelerin mali disiplin anlamında, bütçe disiplini anlamında çok dikkat etmeleri gerekir. Dün ihtiyaç duyulmayıp sattığınız şeye bugün ihtiyaç duyuyoruz. Şehrimiz yıkılmış, çarşımız yıkılmış, şehrin seyrekleştirilmesi, yeşil alanların olması lazım. Ama oradaki kamu alanları satılmamış olsaydı bugün çok daha rahat çalışırdık. Ama yine yaptığımız görüşmede kamu alanları, SSK binası, Sağlık İl Müdürlüğü Binası, Ziraat Bankası binası, Halk Bankası binası gibi, Adliyenin binası gibi yerleri plana dahil ettik. Keşke belediyenin yeri de olsaydı, MASKİ’nin orayı da satmışlar (Eski SOS Binası), Eski Garajların yeri de olsaydı veya hatta eski hal binasının yeri de olsaydı, daha bilmediğimiz yerleri keşke satılmasaydı. Şehir yöneticilerinin ufku ve vizyonu geniş olması lazım. Yazık olur! Bunları söylemek, vebali bir sorumluluk olduğu için söylüyorum. Birilerini incitmek, kırmak, dökmek anlamında söylemiyorum. Bu iş başımıza geldi, bundan ibret alarak bundan sonraki çizeceğimiz yol haritamızı düzgün götürmemiz anlamında bunun gerekli olduğuna inanıyorum” dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM TALEPLERİMİZİ BAKANLIĞA İLETTİK

Yerinde dönüşümü ilk günden itibaren dile getirdiklerini ifade eden Başkan Gürkan, “ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye bu konuda taleplerimizi ilettik. Devletimiz ve hükümetimiz şu anda kararlı, ‘Yerinde dönüşüm yapılsın.’ Yerinde dönüşüm yapılması şu şekilde, kişiler kendi arsaları üzerinde yerinde dönüşümü var olan geçerli planlar kapsamında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, diğer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının almış olduğu kararlar içerisinde gerçekleştirebileceklerdir. Zemin + 4 şeklinde gerçekleştirirlerse orada hükümetimiz kişi başına 500 bin TL hibe ve konutun büyüklüğüne göre de 800 bin TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi verileceğini ifade ettiler. Yerinde dönüşüm konusunda biz belediyeler alarak hem zemin, hem jeoloji etüt anlamında, binanın kalite ve standartı anlamında gerekli değerlendirmeler yapılarak izin verilmesi noktasında, plan hükümleri çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir. Şu an da önümüze çıkan en büyük problem orta hasarlı binalarla ilgili durum. Orta hasarlı binalarla ilgili AFAD’ın 24 Ocak 2020 tarihli genelgesi ve açıklaması belli. Şu anda oraya 2 yeni ekleme yapıldı. Burada orta hasarlılarda tedavi edilebilir yani güçlendirilebilir raporu olunca, oradaki maliklerden yüzde 80’i onu kabul ederse orta hasarlıların dönüşümü gerçekleştirilecek ve güçlendirilecek. Burada ilgili teknik elemanların raporu ve maliklerin yüzde 80’inin onayı lazım. Ayrıca yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili genelgesinde orta hasarlılarla ilgili ‘yıkılsın’ denildiğinde, orta hasarlı ev sahipleri, ağır hasarlı ev sahipleri gibi yapılacak konutlarda hak sahibi olacaklarını ifade etmek istiyorum” dedi.

HASARLI BİNALAR KONUSUNDA HERKES DUYARLI OLMALI

Hasarlı binalar konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Gürkan, “Sabah belediyeden çıkarken bir vatandaşımız geldi. Burada imar komisyonundaki arkadaşlara ve duyarlı olan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. ‘Başkanım’ dedi. ‘Annemi, hanımımı, 5 çocuğumu kaybettim.’ dedi. ‘Ben derdimi kime yanayım’ dedi. ‘Siz neredeydiniz’ dedim. ‘Ben tır şoförüyüm’ dedi. Oturdukları bina 24 Ocak 2020 depreminde ağır hasarlıymış, kimler devreye girmişse, nasıl bir yöntem izlemişlerse, ‘Hafif hasarlıya çevirdiler’ diyor. ‘Evim benim aileme mezar oldu’ diyor. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum, yani tabiki milli servettir, ama bu milli servet bize tabut olmayacak, bizim mezarımız olmayacak. Orta hasarlılarla ilgili olarak bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan, verilen destek ve katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanlara teşekkür etti.