Malatya Büyükşehir'den yol yatırımlarına yakın takip

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alparslan Türkeş Bulvarını Kuzey Kuşak Yoluna bağlayan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Bağlantı yolunun tamamlandığını söyleyen Başkan Gürkan, yolun Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti.MALATYA (İGFA) - İnceleme gezisi sırasında bağlantı yolu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Daha önceki yıllarda Ergenekon Köprüsünün bulunduğu alanda 1 gidiş 1 geliş olan yol, 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde yapıldı. Bu sene de Alparslan Türkeş Bulvarının devamı olan yolun 5 kilometrelik kısmını yaptık. Bisiklet yollarıyla, aydınlatmasıyla, kaldırımlarıyla güzel bir yol oldu. Sadece orta refüjlerin ağaçlandırması kaldı. O da önümüzde yaz mevsiminde yapılacak. Daha önceden burası çok atıl ve karanlık bölgeydi. Şu anda tamamlanan yol çalışmaları ile Kuzey Kuşak Yolunun taşıyıcı yollarından biri oldu” ifadelerine yer verdi.

Malatya’ya birçok alternatif yol kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Malatya trafik noktasında sorun yaşayan iller arasında yer alıyordu. 2019 yılında göreve geldiğimizde en büyük problemler yol ve ulaşım sorunuydu. Tek artere ve tek aksa hapsedilmiş bir şehrin trafik sorunu, kolay kolay çözülemezdi. Çünkü tek arter olan yol 1920’lilerde açılmış, şehirlerarası yol, şehrin ana yolu olmuş. O dönemlerde az sayıda araç varken şimdilerde 250 bine yakın motorlu araç var. O nedenle tek ana arterli olan yolun ihtiyaca cevap vermesi mümkün değildir.

Biz göreve geldik, Anayurt Bulvarını alternatif yol olarak ana aksa bağladık. Hemen akabinde Kuzey Kuşak Yolunu alternatif yol alarak yaptık. Alper Tunga Bulvarı, Güney Kuşak Yolu ve Danişmend Gazi Bulvarı yapılarak, bu şehrin trafiği rahatlatıldı. Şu anda bulunduğumuz alan ise Alparslan Türkeş Bulvarının devamı olan ve yeni açtığımız bulvarda çevre yolunun yükünü alan Kuzey Kuşak Yolunun bağlantı yoludur. 3’er gidiş 3’er geliş olmak üzere yaklaşık 5 kilometrelik alan içerisinde yaya kaldırımları, bisiklet yolları, orta refüjü, aydınlatması ve peyzajıyla güzel bir yol yapıldı.

Bu yol, Kuzey Kuşak Yolunu Anayurt Bulvarına, Anayurt Bulvarını ana aksa, ana aksı Danişmend Gazi Bulvarına, Danişmend Gazi Bulvarı Alper Tunga Bulvarına oradan da Güney Kuşak Yoluna bağlantı sağlayan bir yol hüviyetindedir. Yolumuzun Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.