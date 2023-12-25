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Malatya Büyükşehir'den TÖTM'e araç hediyesi

GÜNDEM 25.12.2023, 18:22
Malatya Büyükşehir'den TÖTM'e araç hediyesi

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde arama kurtarma faaliyetleri sırasında depreme yakalanıp, araçları enkaz altında kalan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine (TÖTM)ait araç kullanılamaz hale gelmişti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kullanılamaz hale gelen aracın yerine yenisini hediye etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof.Dr. Adil Başkıran, 6 Şubat depremlerinden sonra Başkan Gürkan’dan bir araç talebinde bulunduklarını ifade ederek, “6 Şubat depremlerinde bir aracımız enkaz altında kalmıştı. O dönem Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızdan bir araç talebinde bulunmuştuk. Bu güne kısmetmiş. Bu aracı inşallah gece nöbette kalan doktorları, hemşireleri, yardımcı sağlık personellerimizi evlerine bırakmak için kullanacağız. Bu hayra vesile olan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bir daha deprem yaşamayız. Aracın kazasız, belasız bir şekilde kurumumuza hizmet etmesini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın araç sözünü yerine getirdiği için memnuniyetini dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir işbirliği içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi. Kızılay yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, Turgut Özal Tıp Merkezimize sıfır bir minibüs, servis aracı hediye ediyor. Bunun gerekçesi ise, 6 Şubat depremlerinde hastanemizden ve üniversitemizden 30’un üzerinde kurtarma ekibimiz, birinci depremden sonra insanları enkazdan kurtarmak için çalıştı. Ekiplerimiz ikinci depreme kurtarma esnasında yakalandı. Ekibimizin yarısı o an bina içerisindeydi. Çok şükür kayıp vermedik. Fakat binanın önündeki park etmiş minibüsümüzün üzerine bina yıkıldı ve aracımız kullanılamaz hale geldi. Sayın Başkanımız bize o dönem bir araç verme sözünde bulunmuştu. Bu gün o sözü yerine getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, ekibine ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Deprem zamanı enkaz çalışmaları esnasında, enkazdan zor kurtulan çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onların hepsi başımızın tacıdır. İnşallah şehrimiz bir daha böyle büyük afetler yaşamaz. Büyükşehir Belediyemizle çok güçlü işbirliği içerisinde her konuda çalışıyoruz” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne teslim edilen aracın hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gürkan,“6 Şubat’ta vuku bulan depremde kıyametin provasını yüzyılın felaketini yaşadık. Bu depremlerden etkilenmeyen hiçbir kurumumuz olmadı. Deprem zamanında arama kurtarma ekibi içerisinde olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ait servis aracı,arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kalıyor ve araç kullanılamaz hale geliyor. Tabii biz geçen 10 ay içerisinde Tıp Merkezimiz için araç kiraladık ve ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Bugün ise sıfır aracı Turgut Özal Tıp Merkezimize teslim ederek, iş ve işlemlerini daha sağlıklı yapabilmeleri adına kendilerine aracı teslim ediyoruz. Kazasız, belasız güzel hizmetler yapma temennisi ile aracın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı isekonuşmasında, “Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve doğal olarak Malatya halkına sağlık hizmeti sunan personellerimize böyle güzel imkân sağladığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Allah hepimizi böylesi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

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