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Malatya Büyükşehir'den tohum ekimi

GÜNDEM 26.11.2022, 15:35
Malatya Büyükşehir'den tohum ekimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2022 Güz döneminde uygulanmak üzere “Tarladan Sofraya Tarım Liseleri Projesi” kapsamında, Battalgazi İlçesi Fırat Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’nin Akçadağ /Karapınar mahallesindeki arazisine 5.000 kg. tohumluk buğday ekimi gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Proje ile okul sahasında boş atıl ve nadastan dolayı ekilemeyen yaklaşık 230 dekar tarımsal alanda; bölgeye uyumlu kaliteli buğday tohumlarını kullanarak demonstrasyon çalışması ile bölge çiftçisine örnek olunuyor. Ekimi yapılan buğday ile birim alandan daha fazla verim elde edilmesi, üreticilerin yeni tohum kaynaklarına ulaşımını sağlama ve buğday üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje maliyetinin yüzde 25'ini, kalan yüzde 75'ini de Malatya Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Malatya büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Fırat Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesinin boş ve nadasa bırakılan alanlarının proje kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Sığırcı, “Malatya Ziraat Meslek Lisesi Malatya’mızın en eski ve en kadim okullarından birisi. Onlarca yıldır bölgeye ziraat teknisyeni yetiştiren bir okulumuz. Türkiye genelindeki Ziraat Meslek Liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu bir proje var. “Tarladan Sofraya Tarım Liseleri Projesi”  bu bağlamda ekimi yapılan tohumlar önce una sonra ekmeğe dönüştürülerek okul öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından ortak bir proje geliştirildi. Ziraat okulumuzun mevcut atıl ve kullanılmayan arazilerine ekmeklik buğday ekimi yaptık. 200 dekarlık bir alanda ekimi gerçekleştirilen tohumların maliyetinin %75’i Büyükşehir Belediyesi %25’ini ise Meslek Lisemiz karşılıyor. Bu alanda üretimi yapılacak olan buğday öncelikli olarak öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak geri kalan ise Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu çalışma bölgemiz için önemli ve örnek bir çalışma. Bu projede yanımızda olan ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah buğday hasadını da hep birlikte yapacağız” dedi.  

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