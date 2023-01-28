Malatya Büyükşehir'den tam gaz karla mücadele

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi meteorolojik verileri de dikkate alarak ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, “ Meteorolojiden gerekli uyarıları aldıktan sonra 27 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ekipleriyle vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleyle ilgili koordinasyon toplantımızı yaptık. Toplantımızda tuzlama çalışmaları ve araçlarımızla ilgili bilgilendirme Sayın Başkanımıza yapıldı. Yedek malzemelerin de tedarikiyle alakalı talimatları Sayın Başkanımız verdi. Bu noktada vatandaşlarımız inşallah kış mevsiminde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan hayatlarını sürdürebilecek şekilde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız.

Hasretle beklediğimiz bereket şehrimize de yağmaya başladı. Ümidimiz ve duamız kar yağışının devam etmesi. Şubat ve Mart aylarında yağışların devam etmesini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Altyapı Koordinasyon Merkezimiz (AYKOME) sadece Malatya Büyükşehir Belediyesi değil ilgili kurumlarla birlikte toplantılar yaparak 13 ilçemizde 718 mahallemizde her türlü tedbiri aldı. 24 saat esasına göre teyakkuzdayız. Meteorolojinin yaptığı duyuru çerçevesinde 13 ilçemizde de kar yağışı başladı. Şehir merkezimizde kar yağışı hafifledi ancak ilçelerimizde yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. 718 mahallemizde herhangi bir şekilde ulaşımı engelleyecek sorunumuz yok. Bütün mahallelerimizin yolları açık. Yaklaşık 2 bin 500 personelimiz 300’e yakın aracımızla birlikte vardiya sistemiyle 718 mahallemizde hizmet vermekteyiz. İklim şartlarına göre araçlarında kar lastiği ve zincir olmadan sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıyoruz" dedi.

