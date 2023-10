Malatya Büyükşehir'den savaş bölgesine anlamlı yardım

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ Kampanyası çerçevesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde savaş bölgelerine gönderilmek üzere toplanan 3 milyon 127 bin 750 lira değerindeki 14 bin 264 kutu ilaç İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) teslim edildi.MALATYA (İGFA) - Ziyan Olmasın Şifa Olsun Kampanyası çerçevesinde toplanan ilaçların İHH’ya teslimi sırasında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Fikret Vurucu, “Ziyan olmasın Şifa olsun projesi kapsamında topladığımız ilaçlarımızı İHH aracılığıyla Filistin’deki, Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak üzere teslim edeceğiz. Savaş esnasında hastanelere saldırarak insanların ilaç ve tedavi hakkını elinden almak insanlık suçudur. Bu konuda her türlü desteğimizi İHH ile birlikte Filistin’deki, Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere destek olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Derin: Her Sıkıntıda Büyükşehir Belediyemiz İle Birlikte Çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirten İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise yaptığı konuşmada, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bir sözünde ‘Ninnilerle uyutulması gereken çocuklar silahlarla sessizliğe büründürülürken ses çıkarmamak alçaklıktır’ bu mihval üzere atılan her adım, yapılan her çalışma o çocukların, mazlumların ve gariplerin kurtuluşu için atılan her adım önemli ve değerlidir. Büyükşehir Belediyesi her sıkıntıda birlikte çalıştığımız kurumumuz. Savaşın olduğu, mağduriyetin olduğu her bölge için birlikte güzel projeler üretiyoruz. Filistinli mazlumlar ve garipler için ne yapabiliriz diyerek bir çalışma yapıldı. Bu vesile ile bütün dünyaya sesleniyoruz hiçbir insanın canı bu kadar değersiz değil. Buna ses çıkarmayan herkes rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun söylediği gibi alçaklığın bir parçası olacaktır. İnsanın bu kadar çok insanlığın ise az olduğu bu dönemde bunlara ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu çalışmada emeği bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan ilaçlar savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin’e teslim edildi.