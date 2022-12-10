Malatya Büyükşehir'den Karışım Kaba Yem Dağıtımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Malatya İlinde Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında ‘Karışım Kaba Yem Dağıtım’ töreni gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla Büyükşehir Belediye Binası önünde gerçekleştirilen programda 148 üreticiye 462 dekar alanda ekilmek üzere ‘Karışım Kaba Yem Tohumu’ desteği verildi.

Gerçekleştirilen programa katılan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibinin sürekli yetiştiricilerin yanında olduğu için teşekkür etti. Akın, projelerin devamını beklediklerini söyledi.

Programda bir konuşma yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, “ Toprağımızın ne kadar değerli olduğunu dünyada 850 milyon insanın açlığıyla beraber müşahede etmek ve topraklarımızın değerini bilerek tarımsal alanlarını genişletmek zorundayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı’da , yazlık ve kışlık ekim olarak bin 100 ton gibi bir tohumu dağıtarak Malatya’da rekor kırdıklarını söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Ahmet Turan Karaca ise, “ Büyükşehir Belediyemizle 2022 yılında birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi de dağıtımını yaptığımız dörtlü karşım projesi” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarla güzel işler yaptıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sebze fidelerinden, fidanlardan, tohumlardan yani çiftçimizin çok rahat olması anlamında, ekilebilecek toprakların ekilebilmesi anlamında, nadasa toprak bırakılmaması anlamında ve üretimin artırılması noktasında bizler her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda DAP idaremiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve yerel paydaşlarımız olan ziraat odaları başkanlarımız ve tarım platformundaki arkadaşlar bizimle hep beraber oldular. Üretimin etkisini topluma göstermemiz lazım. Toplumda üretimin önemi için bu şekilde farkındalık oluşturmamız lazım. Üretim yapan kişi, kuruluş ve çiftçilere de hem devletimizin hem yerel yönetimlerimizin desteğini hissettirmemiz lazım. Bizim bir karış toprağımız varsa onu en verimli bir şekilde ekip, üretime katma değer sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

